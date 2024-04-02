Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.04.2024 11:43

Hamas: Gazze'de Filistinli olmayan bir gücü istemiyoruz

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde Filistinli olmayan bir gücün varlığını istemediklerini belirtti.

Hamas: Gazze'de Filistinli olmayan bir gücü istemiyoruz

Rişk, Hamas'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardımlara izin verilmesi durumunda bölgede Birleşmiş Milletler (BM) gücü konuşlandırılacağı konusunda basında çıkan haberleri değerlendirdi.

Söz konusu haberlerin "asılsız" olduğunu ve "isimsiz kaynaklara dayandığını" belirten Rişk, Hamas'ın Gazze'de sadece BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyetlerini onayladığını ifade etti.

Rişk, "Eğer ateşkes konusunda anlaşmaya varılırsa, gözlemci unsurların değil, anlaşmaya garantör olacak ve işgalcinin (İsrail) buna bağlılığını garanti edecek devletlerin olması gerekir. Halkımız topraklarında Filistinli olmayan bir gücün varlığını reddediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 845 Filistinli öldürüldü, 75 bin 392 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Hamas Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
ABD’de İslam karşıtlığı 2023 yılında rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
12:02
Çiftlikte çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu
11:55
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Kuzey Kore, seçimler öncesinde toplumumuzu sarsmaya çalışıyor
11:53
Filistinli gruplar İsrail'in Gazze'de yardım personelini öldürmesini "katliam" olarak niteledi
11:53
Belçikalı Bakan'dan İsrail'in Gazze'deki saldırısında yardım görevlilerinin öldürülmesine tepki
11:50
Gümrük kapılarında zehir tacirlerine geçit verilmiyor
Ergoterapi, otizmli bireylerin gelişiminde etkili yöntemlerden biri olarak uygulanıyor
Ergoterapi, otizmli bireylerin gelişiminde etkili yöntemlerden biri olarak uygulanıyor
FOTO FOKUS
Makas atarak ilerleyenler iki otomobile çarpıp kaçtı
Makas atarak ilerleyenler iki otomobile çarpıp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ