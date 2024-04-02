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Dünya
AA 02.04.2024 11:28

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus, Ramallah, El Halil, Beytüllahim ve Kalkilya kentlerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskını sırasında en az bir Filistinliyi gözaltına alan İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki Madama beldesinde birçok evde arama yaptı.

Kalkilya kenti ve çevre beldelerde Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, kentin doğusundaki Azzun beldesinde ve güneyindeki Hable beldesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu ayrıca Ramallah ve El Halil kentlerindeki beldelere baskın düzenledi ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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