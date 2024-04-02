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Dünya
DHA 02.04.2024 11:25

ABD’de 1 kişide kuş gribi tespit edildi

ABD’nin Teksas eyaletinde bir kişide kuş gribi tespit edildi. Yetkililer hastalığın geçtiğimiz günlerde ineklerde tespit edilen vakalardan bulaştığını açıkladı.

ABD’de 1 kişide kuş gribi tespit edildi

Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada eyalette bir kişide kuş gribi tespit edildiğini duyurdu.

Daha önce ineklerde tespit edilen vakalarda insanlara bulaşma riskinin az olduğuna dikkat çeken Bakanlık açıklamasında, “Bakanlık ilk insan kuş gribi vakasını bildirmektedir. Hasta, kuş gribi ile enfekte olduğu tahmin edilen ineklerle temas ettikten sonra hastalandı. Bu, ABD’de bir kişide tanımlanan ikinci kuş gribi vakası" ifadelerine yer verildi.

Kuş gribi virüsleri nadiren insandan insana bulaşıyor. Bu nedenle genel halka yönelik riskin düşük olduğuna inanılıyor; ancak kuş gribi A(H5N1) olduğundan şüphelenilen etkilenen hayvanlarla yakın temasta bulunan kişilerde enfeksiyon riski daha yüksek.

İneklerde kuş gribi tespi edilmişti

Yetkililer, Teksas ve Kansas eyaletlerinde geçtiğimiz hafta ineklerde kuş gribi tespit edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, insanlara bulaşma riskinin düşük olduğu ifade edilmiş, virüsün pozitif çıktığı ineklerin karantina altına alınarak iki ila üç hafta içerisinde iyileşebileceği belirtilmişti.

İlk vaka 2022'de tespit edilmişti

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede ilk tespit edilen vakanın 2022’de Kolorado eyaletinde olduğunu ifade ederek, “Bu vaka, Amerika Birleşik Devletleri'nde influenza A(H5N1) virüsü testleri pozitif çıkan ikinci kişidir. Bir önceki insan vakası 2022 yılında Colorado'da tespit edilmişti" ifadelerini kullandı.

A(H5N1) virüsleri de dahil olmak üzere kuş gribi A virüsleri ile insan enfeksiyonları nadirdir ancak dünya çapındatek tük de olsa görülüyor.

H5N1 kuş gribinden kaynaklanan insan hastalıkları hafif (göz enfeksiyonu, üst solunum semptomları) ile ölümle sonuçlanan ciddi hastalıklar (zatürre) arasında değişmektedir.

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