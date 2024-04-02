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Dünya
AA 02.04.2024 13:55

Save The Children: Gazze'de hayat kurtaran yardımların sınırda bekletilmesi vicdansızlıktır

Save the Children'ın işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki ülke direktörü Xavier Joubert, Gazze'de çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının yok edildiğini vurgulayarak, hayat kurtaran yardımların sınırda bekletilmesinin "vicdansızlık" olduğunu belirtti.

Save The Children: Gazze'de hayat kurtaran yardımların sınırda bekletilmesi vicdansızlıktır

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children'dan yapılan açıklamada, Gazze'de yetersiz beslenen çocukların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları gıda ve tıbbi bakımı alamadığı, gıdaların her fırsatta engellendiği ve sağlık sisteminin yok edildiği kaydedildi.

Ailelerin, çocuklarının aşırı kilo kaybı, halsizlik ve cilt çatlaklarından muzdarip olduğu aktarılan açıklamada, insani yardım kuruluşu Küresel Beslenme Kümesi'ne göre, Gazze'de 5 yaşın altındaki 346 bin çocuğun en ciddi yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki her üç çocuktan birinin, ocakta her 6 çocuktan birine kıyasla şu anda, yetersiz beslenmenin en ağır şekli aşırı zayıflıktan muzdarip olduğu bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Xavier Joubert de şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının yok edilişine tanık oluyoruz. (Çocukların) Son 6 ay içinde ölümün eşiğine ve ötesine itilme oranları şaşırtıcı olmaktan başka bir şey değildir. Hayat kurtaran gıda, beslenme ürünleri ve tıbbi malzemelerin, çocukların yetersiz beslenmeden dolayı gereksiz yere ve acı içinde öldüğü yerden sadece kilometrelerce uzakta, sınırda bekletilmesi vicdansızlıktır. Açlık asla bir savaş silahı olarak kullanılmamalıdır. Halihazırda 27 çocuk açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya şimdi harekete geçmezse bu sayıya, sayısız çocuk daha eklenecek."

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