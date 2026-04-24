Dünya
AA 24.04.2026 11:25

Norveç, 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklamaya hazırlanıyor

Norveç hükümeti, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin yasaklanmasına yönelik hazırlıklara başladı.

Norveç, 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklamaya hazırlanıyor

Başbakan Jonas Gahr Store, Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla hazırlanacak yasa tasarısının yıl içerisinde meclise sunulacağını belirterek, meclisten geçmesi halinde gelecek yıl yürürlüğe gireceğini belirtti.

Hükümetin, 16 yaşından itibaren çocukların sosyal medya erişimine izin verilmesi yönünde çalışma yürüttüğünü hatırlatan Store, bu düzenlemeyle aynı yaş grubundaki çocukların eş zamanlı olarak sosyal medya kullanabileceğini ifade etti.

NRK ise yasa tasarısı kapsamında 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmalarına izin verilmemesinin planlandığını aktardı.

Sıradaki Haber
Axios: Hürmüz'e giden gemide bulunan bir ABD askeri, Tayland molasında maymun saldırısına uğradı
SON HABERLER
12:42
Gazze'de su krizi, Filistinlilerin hayatını derinden etkiliyor
12:32
İran, yarın itibarıyla İstanbul ve Maskat dahil dış hat uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu
12:06
Japonya, Hürmüz gerilimi nedeniyle rezervlerinden 20 günlük petrolü piyasaya sürüyor
12:03
Hafta sonu 4 sınav düzenlenecek
11:59
Doğal gaz ve elektrikteki destekler yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştı
11:50
Yerli turistlerin giyecek ve hediyelik eşya harcamaları 100 milyar lirayı aştı
