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Ekonomi
TRT Haber 08.06.2026 17:45

Servis ücreti alan işletmeye ceza

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesinde gerçekleştirilen denetimde, tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği tespit edilmiş ve işletme hakkında 274 bin 137 TL idari yaptırım uygulandı.

Servis ücreti alan işletmeye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasalarda adil ve şeffaf ticaret düzeninin sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamalarla etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesinde gerçekleştirilen denetimde, tüketicilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiği tespit edilmiş ve işletme hakkında 274.137 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

Yapılan incelemelerde, işletmenin 6 Haziran 2026 tarihinde düzenlediği 69 ayrı adisyonda tüketicilerden “servis ücreti” adı altında ilave ücret tahsil ettiği tespit edilmiştir. Mevzuat hükümleri doğrultusunda işletme hakkında toplam 274.137 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca işyerinde satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin giriş kısmında yer alan menüde bulunmadığı belirlenmiş, bu kapsamda 286.056 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

Bununla birlikte, 6 farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığı yönünde tespitler üzerine ilgili ürünler hakkında inceleme başlatılmış ve dosya Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunması, fiyat şeffaflığının sağlanması ve piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetimlerimize tavizsiz şekilde devam edeceğiz."

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