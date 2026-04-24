Dünya
Reuters 24.04.2026 10:59

Pentagon'un postaları sızdı: İspanya'nın NATO üyeliğini askıya alma planı

Pentagon içindeki üst düzey yazışmaların sızmasıyla, ABD'nin İran savaşına destek vermeyen NATO müttefiklerine karşı sert yaptırımlar hazırladığı ortaya çıktı.

Pentagon'un postaları sızdı: İspanya'nın NATO üyeliğini askıya alma planı

Reuters'ın haberine göre, Pentagon içinde dolaşan politika seçenekleri arasında İspanya'nın NATO üyeliğinin askıya alınması ve İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki egemenlik iddiasının yeniden değerlendirilmesi gibi radikal adımlar bulunuyor.

"Avrupa'nın imtiyazlı tavrı son bulmalı"

ABD'li bir yetkilinin paylaştığı bilgilere göre, söz konusu e-posta, müttefiklerin İran operasyonları için hava sahası ve üs kullanım haklarını (ABO) kısıtlamasından duyulan derin hayal kırıklığını yansıtıyor.

Pentagon yetkililerinin, müttefiklerin bu hakları sağlamasını "NATO’nun en temel şartı" olarak gördüğü ve Avrupa'nın "kendini hak sahibi görme duygusunu" kırmak istediği belirtildi.

İspanya ve İngiltere hedef tahtasında

İspanya: Sosyalist hükümetin, topraklarındaki stratejik Rota ve Moron üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklaması Washington'da büyük tepki çekti.

E-postada, İspanya'nın ittifaktan askıya alınmasının askeri etkisinden çok, diğer müttefiklere yönelik "sembolik bir uyarı" olacağı vurgulanıyor.

İngiltere: Başbakan Keir Starmer'ın "korkaklık" ve "Winston Churchill olamamakla" suçlandığı e-postada, ABD'nin İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasına verdiği diplomatik desteği çekebileceği belirtiliyor.

Bu durumun, Trump’ın yakın müttefiki olan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin elini güçlendirebileceğine dikkat çekiliyor.

Pentagon'dan sert açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson, "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi, müttefiklerimiz bizim onlar için yaptıklarımıza rağmen yanımızda olmadılar" diyerek, müttefiklerin artık birer "kağıttan kaplan" olmaktan çıkıp üzerlerine düşeni yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu doğruladı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de daha önce yaptığı bir açıklamada, İran füzelerinin ABD'yi vuramasa bile Avrupa'yı vurabileceğine dikkat çekerek, "İhtiyacınız olduğunda yanınızda durmayan ülkeler varsa, ortada pek bir ittifak kalmamış demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Zihinsel engeli bulunan Filistinli Merve, yetersiz beslenme sorunuyla mücadele ediyor
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
