AA 24.04.2026 10:26

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın Dünya Kupası'ndan men edileceği iddialarını reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılıp yerine İtalya'nın alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın Dünya Kupası'ndan men edileceği iddialarını reddetti

Rubio, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İranlı sporcuların ülkeye girişini engellemeye yönelik herhangi bir adım atmadığını belirterek, 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya'nın katılmasına ilişkin iddiaları reddetti.

Sorunun sporcularla ilgili olmadığını ifade eden Rubio, sadece İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilerin ülkeye alınmayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin açıklamasında, sporcuların bu süreçten etkilenmesini istemediklerini aktardı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, Trump'ın özel temsilcilerinden İtalyan asıllı Paolo Zampolli, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine, kupaya kısa süre önce eleme turlarında veda eden İtalya'yı önermişti.

ABD İran Dünya Kupası
11:16
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm "Yarısı Bizden" kampanyasıyla dönüştürüldü
11:08
Axios: Hürmüz'e giden gemide bulunan bir ABD askeri, Tayland molasında maymun saldırısına uğradı
11:01
Pentagon'un postaları sızdı: İspanya'nın NATO üyeliğini askıya alma planı
11:00
32 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı
10:59
TİGEM, 600 reforme küçükbaş hayvan satacak
10:56
İstanbul'un 3 ilçesinde bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Zihinsel engeli bulunan Filistinli Merve, yetersiz beslenme sorunuyla mücadele ediyor
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
