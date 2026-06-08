Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor

MGM'nin 8-14 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcak bir hafta yaşanırken, yurdun iç kısımları hafta ortasına kadar gök gürültülü yağışların etkisi altında kalacak.

Haftanın ilk günlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak görülecek. Özellikle yarın ve çarşamba günleri yağışlı alanın genişleyerek İç Anadolu’nun tamamı ve Karadeniz’in iç kesimlerinde de etkili olması bekleniyor.

Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Erzurum çevrelerinde hafta ortasına kadar aralıklarla sağanak geçişleri tahmin edilirken; İstanbul, İzmir ve kıyı Ege’de hafta boyunca az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji raporunda yer alan "Genel Hava Durumu" notuna göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği vurgulandı.

Hafta boyunca beklenen en yüksek sıcaklıklar Ankara'da 26 - 30, İstanbul'da 24 - 29, İzmir'de 33 - 37, Antalya'da 28 - 33, Diyarbakır'da 33 - 36 derece civarında seyredecek.

Hafta sonu güneşli hava hakim olacak

Perşembe gününden itibaren yağışlı hava etkisini kaybederek yurdun en doğu ve en batı uçlarına çekilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise Türkiye’nin büyük bir bölümünde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer 35 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, hafta başında iç kesimlerde beklenen gök gürültülü yağışlar sırasında oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.