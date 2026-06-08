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TRT Haber-AA 08.06.2026 17:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez ile görüştü

Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ile bir araya geldi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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