Norveç Nobel Komitesi tarafından belirlenen 2019 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali, uluslararası iş birliği ve sınır komşusu Eritre ile barış sağlama çabalarından dolayı ödüle layık görüldü.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B