Dünya
Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi11 Ekim 2019 Cuma 12:05 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 12:14
Norveç Nobel Komitesi, 2019 Nobel Barış Ödülü'nü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye vermeye karar verdi.
[Fotoğraf: Nobel ]
Norveç Nobel Komitesi tarafından belirlenen 2019 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali, uluslararası iş birliği ve sınır komşusu Eritre ile barış sağlama çabalarından dolayı ödüle layık görüldü.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Nobel Barış Ödülü etiyopya başbakanı abiy ahmet