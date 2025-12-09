Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Türkiye
AA 09.12.2025 10:04

Kaçak avcılara 1 milyon 96 bin 69 lira ceza kesildi

Tunceli'nin Pertek, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 1 milyon 96 bin 69 lira cezai işlem uygulandı.

Kaçak avcılara 1 milyon 96 bin 69 lira ceza kesildi

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılığa karşı çalışma yürütüldüğü bildirildi.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bu kapsamda ekiplerin sürekli sahada olduğunu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pertek, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 1 milyon 96 bin 69 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bir kişinin ikametinde yapılan aramada ruhsatsız silah, susturucu ve mühimmat ele geçirilmiş olup, ilgili kişi 6136 sayılı kanun kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Tunceli Valiliği olarak, doğamızın korunması ve biyolojik çeşitliliğimizin sürdürülebilirliği için yasa dışı avcılığa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm birimlerimizle sahada denetimlerimiz aralıksız devam etmekte olup vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."

Açıklamada, yasa dışı avcılık şüphesi veya benzeri durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması istendi.

