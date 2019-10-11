Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mevlana Camii'ne yerel saatle 22.30 sularında gelen terör örgütü yandaşları, caminin önündeki direğin ipini kesip direkteki Türk bayrağını alarak kaçtı.

Aynı saatlerde lokale saldıranlar ise binanın camlarını kırıp içeri yangın söndürme tüpü atarak binaya zarar verdi.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA