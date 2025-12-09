Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.12.2025 09:58

Altının gramı 5 bin 726 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 726 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 486 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 809 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 736 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 5 bin 726 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 486 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 809 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 4 bin 181 dolarda seyrediyor.

Fed'in 25 baz puan faiz indirimi bekleniyor

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinin şahin tonda sözle yönlendirmelerde bulunabileceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Enflasyon endişelerinin devam etmesi ve ABD ekonomisine yönelik güçlü görünüm nedeniyle gelecek yıl parasal gevşeme adımlarının sınırlanabileceği tahmin ediliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 89 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti.

