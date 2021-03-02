Eski Nissan üst yöneticisi Carlos Ghosn'un aralık 2019'da Japonya'da ev hapsinde tutulurken, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmasına yardım eden ABD'li eski asker Michael ile oğlu Peter Taylor'ı Japon savcılar teslim aldı.

Tokyo Bölge Başsavcılığının talebi doğrultusunda ikili, Mayıs 2020'de ABD'nin Massachusetts eyaletinde gözaltına alınmıştı. Ekim 2020'de ABD Dışişleri Bakanlığı ikilinin, Japonya'ya iadesini onaylamıştı.

İkilinin, iade kararına karşı açtıkları davayı geçen ay kaybetmeleri sonrası, Japonya'ya iade yolu açılmıştı.

ABD'li savcılara göre Michael ve oğlu Peter, yardım sonrası, Ghosn ve ailesinden 1,3 milyon dolardan fazla para aldı.

Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş insanının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutunun içinde Japonya'dan kaçtığı iddia edilmişti.

İnterpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında "kırmızı bülten" uyarısı yayımlamış, bu bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.