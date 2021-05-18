Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 13:22Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail, AA
Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in saç telleri 14 bin dolara satıldı
[Fotoğraf: AA]
"Nirvana" müzik grubunun solisti Kurt Cobain'in 6 saç teli toplam 14 bin 145 dolara alıcı buldu.
Kurt Cobain'in saç telleri, Iconic Auctions müzayede evi tarafından satışa sunuldu.
6 saç telinden her biri 2 bin 357.50 dolara satıldı.
Kurt Cobain'in satılan saçlarının, Nirvana'nın ilk albümü Bleach'ın yayınlanmasından 4 ay sonra kesildiği açıklandı.
Saç tellerinin şu ana kadar küçük bir plastik kutu içerisinde muhafaza edildiği belirtildi.
Gitarı 6 milyon dolara satılmıştı
Cobain'in hırkası 2019’da düzenlenen açık artırmada 334 bin dolara, gitarı ise geçen yıl 6 milyon dolara satılmıştı.
ABD'de 1994'te 27 yaşında hayatını kaybeden Cobain'in üyesi olduğu Nirvana grubu, ABD'de 25 milyon, dünya çapında da 75 milyon albüm satışına ulaşmıştı.
Kurt Cobain, Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu.
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