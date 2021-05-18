Çin'in Shenzhen şehrinde ülkenin en yüksek gökdelenlerinden biri beşik gibi sallandı.

Alışveriş için gökdelende bulunanlar panikle dışarı koştu.

Yetkililer, Shenzhen'in Futian bölgesinde yaklaşık 300 metre yüksekliğindeki SEG Plaza'nın sallanmasına neyin sebep olduğunu araştırıyor.

Yapılan açıklamada, şehirdeki çeşitli deprem izleme istasyonlarının verilerinin kontrol edildiği ancak bir depremin yaşanmadığı belirtildi.

Öğle saatlerinde başlayan sarsıntının ardından gökdelen hızla tahliye edildi ve kapatıldı.

Kulede büyük bir elektronik pazarı ve çeşitli ofisler bulunuyor.