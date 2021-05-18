İspanya'da COVID-19 aşılarının karıştırılması üzerine yapılan bir araştırmada, ilk kez AstraZeneca aşısı almış kişilere bir doz Pfizer ilacı vermenin oldukça güvenli ve etkili olduğunu ortaya çıktı.

Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen Combivacs çalışması, Pfizer aşısı alan kişilerde bağışıklık tepkisinin, yalnızca AstraZeneca dozu alan bir kontrol grubuna göre 30 ila 40 kat daha fazla olduğunu buldu.

600 katılımcı arasında çok az ciddi yan etki görüldüğü açıklandı.