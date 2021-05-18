Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 13:13Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İspanya: AstraZeneca aşısı için ikinci doz Pfizer güvenli
İspanya Sağlık Enstitüsü, ilk dozunu AstraZeneca aşısı vurulan kişilerin ikinci doz aşısını Pfizer yaptırmasının güvenli olduğunu açıkladı. Birçok ülke kan pıhtılaşması nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.
İspanya'da COVID-19 aşılarının karıştırılması üzerine yapılan bir araştırmada, ilk kez AstraZeneca aşısı almış kişilere bir doz Pfizer ilacı vermenin oldukça güvenli ve etkili olduğunu ortaya çıktı.
Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen Combivacs çalışması, Pfizer aşısı alan kişilerde bağışıklık tepkisinin, yalnızca AstraZeneca dozu alan bir kontrol grubuna göre 30 ila 40 kat daha fazla olduğunu buldu.
600 katılımcı arasında çok az ciddi yan etki görüldüğü açıklandı.
Etiketler: İspanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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