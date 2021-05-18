Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Gazze'ye saldırıları artırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bazı bölgelere hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün gece 65 saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları Han Yunus kentindeki bazı noktaları vurdu.
İsrail ordusu da dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 65 saldırı düzenlediğini duyurdu.
Saldırılarda Cibaliya, Ez-Zeytun ve Er-Rimal semtlerindeki Hamas hedeflerinin vurulduğu ifade edilen açıklamada, Hamas yöneticilerinin evlerinin de hedef alındığı belirtildi.
Ağvar bölgesinde İHA düşürüldüğü açıklaması
İsrail ordusu, bugün Ürdün yakınlarındaki Ağvar bölgesine bağlı Vadi el-Uyun'da insansız bir hava aracının (İHA) düşürüldüğünü de açıkladı.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail güçlerinin söz konusu İHA’yı takip ettiği ve İsrail hava sahasına yaklaştığı anda vurduğunu aktardı.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail Kudüs Mescid-i Aksa
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