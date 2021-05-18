Polis, Sidney'in 220 kilometre kuzeyinde, Forster açıklarında, 50 yaşlarındaki bir sörfçünün sabah saatlerinde köpek balığı saldırısına uğradığını açıkladı.

Yetkililer, ciddi yaralar alan sörfçünün sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadığını söyledi.

İlk köpek balığı saldırısı

Olayın ardından, Forster plajlarının kapatıldığını vurgulayan yetkililer, bölgede drone ile yapılan incelemelerde iki köpek balığına rastlandığı bilgisini paylaştılar.

Yetkililer, bölgede daha önce köpek balığı saldırısı bildirilmediğini açıkladı.