Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya'da köpek balığı saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti
Avustralya'nın doğu kıyılarında bir sörfçü, köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, bölgede daha önce köpek balığı saldırısı yaşanmadı.
Polis, Sidney'in 220 kilometre kuzeyinde, Forster açıklarında, 50 yaşlarındaki bir sörfçünün sabah saatlerinde köpek balığı saldırısına uğradığını açıkladı.
Yetkililer, ciddi yaralar alan sörfçünün sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadığını söyledi.
İlk köpek balığı saldırısı
Olayın ardından, Forster plajlarının kapatıldığını vurgulayan yetkililer, bölgede drone ile yapılan incelemelerde iki köpek balığına rastlandığı bilgisini paylaştılar.
Yetkililer, bölgede daha önce köpek balığı saldırısı bildirilmediğini açıkladı.
Etiketler: Avustralya
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