Nijerya'da İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri Nasir Sani-Gwarzo, yaptığı açıklamada, ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sel felaketlerinde 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Sani-Gwarzo, "Sellerde 1546 kişi yaralandı. Ayrıca 44 bin 99 ev kısmen hasar gördü ve 45 bin 249 ev tamamen yıkıldı. 146 bin hektardan fazla arazi de su altında kaldı." ifadelerini kullandı.

"Ülkede 53 milyon kişi sel tehlikesiyle kaşı karşıya"

Sani-Gwarzo, hükümetin, sel nedeniyle yerinden edilen 315 bin kişiye insani yardım malzemeleri gönderdiğini kaydetti.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Nijerya'daki bazı eyaletlerde son zamanlarda meydana gelen sel felaketlerinin gıda güvensizliğini artıracağı ve ülke genelinde gıda fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağı konusunda uyardı.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.