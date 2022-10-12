Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de NATO karargahında düzenlenen ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın başlangıcında konuşma yaptı.

"Rusya savaşı, Ukrayna ise kendini savunmayı seçti ve bunu muazzam yapıyor." diyen Austin, Rusya'nın; Ukrayna'yı kısa sürede "fethedeceğini", Ukrayna'nın karşı koyamayacağını, dünyanın ise olan biteni izleyeceğini sandığını belirtti.

Austin, "Bütün bu varsayımların ne kadar yanlış olduğunu görmek için muharebe alanına ve bu salona bakın." diye konuştu.

Birçok ülkenin Ukrayna ordusuna destek verdiğini, bunun muharebe alanında gözle görülür fark yarattığını ifade eden Austin, şunları dile getirdi:

"Ukrayna güçleri savaşın dinamiklerini değiştirdi ve yüzlerce yerleşimi Rus işgalinden kurtardı, binlerce kilometrekarelik alanı geri aldı. Bu zafer Ukrayna askerlerine aittir ancak temas grubunun güvenlik yardımı, verdiği eğitim ve bütün bunları idame çabaları hayati önem taşımaktadır."

Konuşmasında "uzun vadeli" terimini 5 kez kullanan Austin, Ukrayna'ya "uzun vadeli" destek vermeleri gerektiğini kaydederek "Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini bugünün acil ihtiyaçlarına göre ve uzun vadeli şekilde güçlendireceğiz." diye konuştu.

Austin, bu kapsamda ABD'nin geçen hafta 1,1 milyar dolarlık askeri yardım taahhüdünde bulunduğunu, bunun 18 HIMARS roket sistemi, mühimmat, yüzlerce araç, onlarca radar ve insansız hava araçları içerdiğini hatırlattı ve savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ABD yardımının 16,8 milyar doları bulduğunu söyledi.

"Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını desteklemek üzere kendimizi gelecek aylar ve yıllar için konumlandırıyoruz." diyen Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun Ukrayna'nın kendini savunmasını "uzun vadede" desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi.