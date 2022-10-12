Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çad'da 2,1 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor
[Fotoğaf: Reuters (Arşiv)]
İklim değişikliği ve çatışmalara bağlı gıda sorununun Afrika ülkesi Çad'da 2,1 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. Öte yandan gıda krizi ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, iklim değişikliği ve çatışmalar Çad'da milyonlarca kişinin gıda sorunu yaşamasına neden olduğu belirtildi.
Nüfusun yüzde 42'sinin gıda sorunu yaşadığı vurgulanan açıklamaya göre, 2,1 milyon Çadlının şiddetli açlıkla mücadele ediyor.
Açıklamada, ülkedeki 5 yaş altı çocukların yüzde 10'unun şiddetli açlık çektiği ifade edildi.
Orta Afrika ülkesi Çad'da gıda krizi ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
Etiketler: İklim Değişikliği Çad Afrika Birleşmiş Milletler
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