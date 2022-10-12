Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, iklim değişikliği ve çatışmalar Çad'da milyonlarca kişinin gıda sorunu yaşamasına neden olduğu belirtildi.

Nüfusun yüzde 42'sinin gıda sorunu yaşadığı vurgulanan açıklamaya göre, 2,1 milyon Çadlının şiddetli açlıkla mücadele ediyor.

Açıklamada, ülkedeki 5 yaş altı çocukların yüzde 10'unun şiddetli açlık çektiği ifade edildi.

Orta Afrika ülkesi Çad'da gıda krizi ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.