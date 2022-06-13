Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'daki birçok eyalete saatlerdir elektrik verilemiyor
[Grafik: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da elektrik şebekesinin çökmesi sonucu 15 saatten uzun süredir elektrik kesintisi yaşanıyor.
Nijerya Elektrik İletim Şirketi, dün akşam yerel saatle 18.49'da elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüklüğü nedeniyle "tam sistem çökmesi" meydana geldiğini açıkladı.
Sistemin çökmesi sonucu başkent Abuja'nın yanı sıra çoğu eyalete 15 saatten uzun süredir elektrik hizmeti verilemiyor.
Şebeke yenileme çalışmaları sürerken, voltaj düşüşünün nedeni araştırılıyor.
Elektrik hizmetinde zaman zaman sorun yaşanan Nijerya'da, bu yıl 6'ncı kez "tam sistem çökmesi" meydana geldi.
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