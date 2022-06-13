Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk ve Lısıçansk kentlerine odaklanmış durumda. Rus ordusu, Siverskyi Donets Nehri'nin iki yakasındaki bu kentleri alırsa Luhansk bölgesinin tamamının kontrolünü ele geçirmiş olacak.



Luhansk Valisi Serhiy Hayday'ın yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu Severodonetsk'te kısmen başarı kazandı. Ukrayna güçleri, kent merkezinden çekilmek zorunda kaldı.



Luhansk Valisi, 500 sivilin sığındığı kentteki sanayi bölgesinin yoğun top atışına tutulduğunu açıkladı. Rus ordusunun Siverskyi Donets Nehri'nin üzerindeki 3 köprüden ikincisini de yıktığını açıkladı.

Son köprü de yıkılırsa sivillerin kentten çıkamayacağına dikkati çekti. Eski bir İngiliz askerin de Severodonetsk'te Rus güçleriyle savaşırken öldüğü ifade edildi.

Rusya'nın saldırıları sürüyor



Lısıçansk kenti de bombardıman altında. Saldırılarda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.



Üç buçuk ayı aşkın süredir devam eden savaşta kayıplar her geçen gün artıyor.

Uluslararası Af Örgütü, Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Rus güçlerin, Harkiv'de uluslararası sözleşmelerle yasaklanan misket bombası kullanması sonucu yüzlerce sivilin öldüğü öne sürüldü.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 32 bin 300 Rus askerin öldürüldüğü, Rus ordusuna ait bin 432 tank, 213 uçak ve 178 helikopterin imha edildiği bilgisi verildi.