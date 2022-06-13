Ay yüzeyinin görüntüsü 30 kareye bölündü. Her parçanın detaylı haritası çıkarıldıktan sonra parçalar birleştirildi.



Çin'de 100'den fazla bilim insanından oluşan araştırma ekibi ay yüzeyinin şimdiye kadarki en detaylı haritasını çıkardı.



Yıllar süren çalışma, Science Bulletin dergisinde yayımlandı. Haritada 81 çarpma havzası, 17 kaya türü ve 14 tür yüzey şekli ayrıntılarıyla yer alıyor.



Harita oluşturulurken, Çin'in Ay Keşif Programı misyonlarında elde edilen veriler ana kaynak olarak kullanıldı.



Araştırmacılar, haritayı çıkarmak amacıyla verileri derlemek için on yıl çalıştı.