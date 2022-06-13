Bilim adamları, anoreksiyaya neyin neden olduğu konusunda henüz tam bir sonuca ulaşamamışken hastalığın etkileri hakkında çok daha fazlasını biliyoruz.

Dünya çapında milyonlarca insan bu durumdan etkileniyor ve ruh sağlığı sorunlarına bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri anoreksiya nervoza.

Araştırmacılar, 22 farklı lokasyondan toplanan toplam bin 648 kadın beyin taramasına (bunların 685’i anoreksiya nevroza) dayanarak, anoreksiyalı kişilerde kortikal kalınlık, subkortikal hacimler ve kortikal yüzey alanında azalma tespit etti. Yani anoreksiyalı kişilerde beyin bir nevi küçüldü.

Birleşik Krallık'taki Bath Üniversitesi'nden psikolog Esther Walton, "Bu çalışma için dünya çapındaki araştırma ekipleriyle birkaç yıl boyunca yoğun bir şekilde çalıştık. Anoreksiyalı insanlardan alınan binlerce beyin taramasını birleştirebilmek, bu bozukluğu karakterize edebilecek beyin değişikliklerini çok daha ayrıntılı olarak incelememize izin verdi" dedi.

“Doğru tedavi ile beyin kendini toparlayabilir"

Araştırma Biological Psychiatry'de yayınlandı. Yapılan çalışma bu durumu mümkün olduğunca erken bir aşamada tedavi etmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Araştırmalar tipik olarak bilişsel davranışçı terapiyi içeren anoreksiya tedavilerinin beyindeki bu değişikliklerin bazılarını muhtemelen tersine çevirebileceğini ortaya koydu.

Walton, "Hastalarda gözlemlediğimiz beyin yapısındaki büyük azalmaların, iyileşme yolunda olan hastalarda daha az farkedilir olduğunu bulduk. Bu iyi bir işaret, çünkü bu değişikliklerin kalıcı olmayabileceğini gösteriyor. Doğru tedavi ile beyin kendini toparlayabilir."