Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 00:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 14 ölü
[Harita: TRT Haber]
Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu otobüsü ile otomobil lafa kafaya çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Koordinatörü Zubairu Mato, Kano eyaletinin Gaya-Wudil kara yolunda yolcu taşıyan otobüsle karşı yönden gelen bir aracın çarpıştığını açıkladı.
Mato, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Mato, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.
Kazanın otobüs sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığı öğrenildi.
Etiketler: Nijerya Trafik Kazası
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