Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine habere göre, ailenin, küçük kızın annesiyle birlikte İtalya'ya taşındığını bildirdiği ancak 7 yıl sonra küçük kızın ve annesinin İtalya'da hiç yaşamadıklarının anlaşılması üzerine yapılan incelemede çocuğun evden hiç çıkarılmadığı belirlendi.

Gençlik dairesi yetkililerinin polisle birlikte evi aramasının ardından çocuğun evde bulunduğu, babanın olayı kamuoyuna duyurduğu kaydedildi.

Yetkililer çocukta herhangi bir fiziki şiddet ya da cinsel istismar belirtisi bulunmadığını, çocuğun konuştuğu ve okuma yazma bildiği bilgisi paylaşıldı. Ancak çocukta kas-iskelet sistemiyle ilgili sorun olduğu ve merdiven çıkarken sorun yaşadığı aktarıldı.

Çocuğun ailesi konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, çocuğun geçici bir koruyucu aileye verildiği ve psikolojik destek sağlandığı belirtildi.