Bölge basınındaki haberlere göre, hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar başkent Santo Domingo'da sellere neden oldu.

Acil Durum Operasyon Merkezinden (COE) yapılan açıklamada, Isabela Nehri'ndeki aramalar sonucunda 8 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Ordu, donanma, itfaiye, ulusal polis ve sivil savunmanın da desteğiyle çalışmaların sürdüğünü belirtilen açıklamada, birçok nehir ve vadide arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olağanüstü hal ilan edilen ülkede yolların, otoparkların ve metro istasyonlarının sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

D﻿ominik Cumhuriyeti'nde, en son 21 Eylül 2022'de Fiona Kasırgası etkili olmuş ve 7 kişinin ölümüne yol açmıştı.