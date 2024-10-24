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Dünya
AA 24.10.2024 20:25

Nijerya'da yolcu helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişi öldü

Havacılık ve Uzay Geliştirme Bakanlığı Sözcüsü Odutayo Oluseyi, yaptığı yazılı açıklamada, 8 kişiyi taşıyan helikopterin Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'tan kalktıktan sonra Bonny Finima yakınlarında Atlas Okyanusu'na düştüğünü belirtti.

Nijerya'da yolcu helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Oluseyi, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Oluseyi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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