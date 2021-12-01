Nijerya'nın Kano eyaletinde, 42 kişiyle kapasitesinden fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu.

Kaza sonucu, şu ana kadar, yaşları 8 ila 15 arasındaki çocukların da aralarında bulunduğu 29 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AFP'ye konuşan bir yetkili, kalan 13 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.