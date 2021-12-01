Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Nijerya'da tekne alabora oldu
[Temsili fotoğraf: AA]
Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu en az 29 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya'nın Kano eyaletinde, 42 kişiyle kapasitesinden fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu.
Kaza sonucu, şu ana kadar, yaşları 8 ila 15 arasındaki çocukların da aralarında bulunduğu 29 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
AFP'ye konuşan bir yetkili, kalan 13 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Etiketler: Nijerya
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