Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırı: 2 ölü, 50 kişi kaçırıldı
[Harita: TRT Haber]
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin kaçırıldığı bildirildi.
Kaduna eyaletine bağlı Sabon Gari köyünde, sabah erken saatlerde kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler saldırı düzenledi. 2 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi kaçırıldı.
Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.
Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi kaçırılmıştı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Etiketler: Nijerya
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