Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgın konusunda başkent Berlin'de yaptığı haftalık bilgilendirme toplantısında, ülkede alınan COVID-19 ek tedbirlerinin "birçokları için çok geç" geldiğini belirterek, "Aşılanmayanların insidansı, tüm yaş gruplarında aşılılardan önemli ölçüde daha yüksek. Bütün yetişkin Almanlar aşılanmış olsaydı bu durumda olmazdık. Gerçek bu" dedi.

Spahn, herkesten salgını ve önlemleri ciddiye almasını istedi; "Temasları azaltın, aşı olun" çağrısında bulundu.

Alman Bakan, vaka sayılarının yüksek seyretmesi durumunda Noel öncesi yoğun bakım ünitelerinde aşırı yoğunluk olabileceği ve sağlık sisteminin sıkıntıya girebileceği uyarısını yaptı.

Yoğun bakım ünitelerindeki COVID-19'lu hasta sayısının gelecek haftalarda 5 bini önemli ölçüde aşacağı öngörüsünde bulunan Spahn, "Önlemler yürürlüğe girdi ama bunun sonuçları ancak iki üç haftada belli olacak. Şu an hasta olanlar yoğun bakımlara önümüzdeki haftalarda kaldırılmaya başlayacak. Yoğun bakım ünitelerindeki durum Noel'de üzücü bir şekilde doruk noktasına ulaşacak" diye konuştu.

"Herkes bağışıklık korumasına sahip olmadan salgın bitmeyecek"

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ise kararlaştırılan daha katı COVID-19 önlemlerinin kapsamlı ve hızlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Yeni varyant Omicron'un Almanya'ya geldiği, Delta varyantından bile daha bulaşıcı olabileceği ve daha önce aşılanmış ve zaten iyileşmiş kişileri de enfekte edebileceğine işaret eden Wieler, "Delta ve Omicron enfeksiyonlarını önlemek ve vaka sayısını azaltmak için dün kararlaştırılan tüm önlemler uygulanmalıdır. Kaybedecek tek bir günümüz bile yok" diye konuştu.

Wieler, Almanya'da herkesin bağışıklık korumasına sahip olmadan salgının bitmeyeceği uyarısını yaptı.

Ülkede 926 bin aktif vaka olduğuna dikkati çeken Wieler, bunun tüm nüfusun yüzde 1'inden biraz fazlasının enfekte olduğu anlamına geldiğini ancak Almanya'da bildirilmeyen ya da tespit edilmeyen vakalarla bu rakamın 2 ila 3 katı fazla olabileceğini varsaydıklarını dile getirdi.

Aşı zorunluluğu gündemde

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Federal Mecliste olası bir genel COVID-19 aşısı zorunluluğuna ilişkin oylamanın ocak ayında gerçekleşebileceğini belirterek, "Alman Federal Meclisinin gelecek yılın başında böyle bir karar alabilmesi için bir yol haritası çalışmamız var ama tabii ki bu, tamamen Alman Federal Meclisi üyelerinin takdirinde" dedi.

Seibert, konuyla ilgili önceden Etik Kurulundan tavsiye alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu da kolay bir şey değil. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele" ifadelerini kullandı.

Almanya, Polonya ve İsviçre'yi "yüksek risk bölgesi" ilan etti. Yüksek riskli bölgelerden Almanya'ya giriş yapmak isteyenlerin, aşı ya da hastalıktan iyileşmiş olduklarını ibraz etmeleri gerekecek. Bunları ibraz etmeyenler 10 günlük karantinaya girmek zorunda kalacak.