Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan’da fırtına alarmı: Okullar kapatıldı, seferler iptal
[Fotoğraf: AP]
Hindistan’da bazı bölgeler için tropikal fırtına uyarısı yapılarak okullar kapatıldı ve tren seferleri iptal edildi.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), şiddetli fırtınanın Andhra Pradesh eyaletinde etkisini göstermeye başlayacağını açıkladı.
Arama kurtarma ekipleri kıyı kesimlerde hazırda bekletiliyor.
Hızının saatte 100 kilometreye varması bekleniyor
Bilim insanları, şiddetli rüzgarların ülkede sık sık görülmeye başlandığını ve bunun, iklim değişikliğine bağlı yaşandığına dikkati çekti.
Tropikal fırtınanın, Andhra Pradesh eyaletinin ardından Odsiha ve Batı Bengal eyaletlerinde saatte 100 kilometreye varan hızla etkisini göstermesi bekleniyor.
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