Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bosna'da 7 savaş suçu şüphelisi gözaltına alındı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
Bosna Hersek'te eski asker oldukları bildirilen 7 kişi, savaş suçu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sırp Cumhuriyeti ordusunda görev yaptığı açıklanan söz konusu şüpheliler, Bosna Savaşı sırasında 22 sivili katletmekle suçlanıyor.
Bosna’da 1992-1995 yılları arasındaki savaşta 100 binden fazla sivil hayatını kaybetti.
Savaş, ABD ve NATO müdahalesinin ardından barış anlaşması ile son buldu.
Aradan geçen çeyrek asırdan fazla süreye rağmen onlarca savaş suçlusu hala kayıp.
Etiketler: Bosna Hersek
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