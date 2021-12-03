Sırp Cumhuriyeti ordusunda görev yaptığı açıklanan söz konusu şüpheliler, Bosna Savaşı sırasında 22 sivili katletmekle suçlanıyor.

Bosna’da 1992-1995 yılları arasındaki savaşta 100 binden fazla sivil hayatını kaybetti.



Savaş, ABD ve NATO müdahalesinin ardından barış anlaşması ile son buldu.



Aradan geçen çeyrek asırdan fazla süreye rağmen onlarca savaş suçlusu hala kayıp.