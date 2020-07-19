Adını vermek istemeyen askeri yetkiliden alınan bilgiye göre, Katsina eyaletine bağlı Shimfida bölgesinde, askerlerin üzerine ateş açıldı.

Saldırıda 16 asker öldü, 28 asker yaralandı.

7 ayda 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika Barış Ağı 2020 raporuna göre, Katsina eyaletinde şimdiye kadar silahlı çetelerin düzenlediği saldırılarda 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 33 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.