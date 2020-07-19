Azez'de bombalı araçla terör saldırısı: 5 ölü, 85 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı 85'e yükseldi.
Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Siccu köyünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.
Çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi.
Yaralanan 15 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı
Terör saldırısında yaralanan ve durumları ağır olan 15 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na götürüldü.
Burada bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını aktarıyor.
Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
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