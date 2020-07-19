Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Siccu köyünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

[Fotoğraf: AA]

Terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralanan 15 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı

Terör saldırısında yaralanan ve durumları ağır olan 15 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Burada bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını aktarıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]