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Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi. Onyeama karantinaya girdiğini paylaştı.
Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu.
Onyeama, açıklamasında, "Boğazımdaki tahriş nedeniyle dün dördüncü kez COVID-19 testi yaptırdım. Maalesef bu sefer test sonucum pozitif çıktı. İşte hayat bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin" ifadelerine yer verdi.
Nijerya'da şimdiye kadar 36 bin 107 COVID-19 vakası görüldü, 778 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: nijerya koronavirüs covid-19 Geoffrey OnyeamaSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 18:14
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