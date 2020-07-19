Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Onyeama, açıklamasında, "Boğazımdaki tahriş nedeniyle dün dördüncü kez COVID-19 testi yaptırdım. Maalesef bu sefer test sonucum pozitif çıktı. İşte hayat bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin" ifadelerine yer verdi.

Nijerya'da şimdiye kadar 36 bin 107 COVID-19 vakası görüldü, 778 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.