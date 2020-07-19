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Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle 39 kişi daha öldü
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 39 artarak 2 bin 486'ya yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 504 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 486'ya, vaka sayısının ise 250 bin 920'ye çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 197 bin 735 olduğunu bildirdi.
Etiketler: suudi arabistan'da koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 17:52
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