Musellem, İsraillilerin ahır ve bara dönüştürdüğü camileri bir bir sayarak, Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasını olumlu karşıladığı mesajını verdi.

Safed'deki Ayn Zaytuna Camii'nin ahıra, Ramle'deki Abbasiye ve Vadi Hanin Camii'lerinin sinagoga, Taberiye'deki Tahir Camii'nin müzeye çevrildiğini aktaran Musellem, İsrail'in Filistin'deki kutsal mekanlara yönelik saldırılarına dikkat çekti.

"Erdoğan, Ayasofya'nın haysiyetini yüceltti"

Musellem, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumların ayaklarının altında çiğnenen bir müze olan kilisemiz Ayasofya'nın kaderini ve haysiyetini Allah'ın adının övgüyle anıldığı; büyüklüğü, sevgisi, saygısı ve değerinin bilindiği bir camiye yüceltti." diye konuştu.

1995-2009 yılları arasında Gazze Katolik Kilisesi Başrahipliği yapan Musellem, aynı zamanda Kudüs'ü ve Kutsal Yerleri Destekleyen Hristiyan-İslam Komitesi Derneği üyesi.