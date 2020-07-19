Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgın sürecinde aşamalı olarak normal hayata dönüş ve ekonominin canlanması için bazı tedbirlerin hafifletildiği belirtildi.

Bu kapsamda resmi spor müsabakalarının seyircisiz düzenlenmesine, kültür merkezleri, kütüphaneler ve müzelerin yüzde 50'lik kapasiteyi geçmemek kaydıyla yeniden açılmasına izin verildi.

Ülkede 20'den az kişiyle toplantı ve faaliyetlere izin verilirken sinema ve tiyatro salonları, umumi yüzme havuzları kapalı kalmaya devam edecek. Düğün ve cenaze merasimleri gibi büyük katılımlı toplantılar da yapılamayacak.

Kararlar bu gece 00.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Fas Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 17 bin 15'e, iyileşen hasta sayısı ise 14 bin 620'ye yükseldi.