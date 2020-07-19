Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 300 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybının 408'e, vaka sayısının da 59 bin 204'e çıktığı ülkede, 49 bin 687 kişi iyileşti.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE'de 1 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı 339'a yükseldi.

Ülkede 211 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece vaka sayısı 56 bin 922'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 49 bin 269 olarak kayıtlara geçti.

Umman

Umman'da 10 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, bin 157 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybının 318'e, vaka sayısının ise 66 bin 661'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 44 bin 4'e ulaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de ülkede COVID-19 nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti, 340 yeni vaka belirlendi.

Ülkede COVID-19 can kayıpları 157'ye, vaka sayısı 106 bin 648'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 103 bin 377 oldu.