Strait Times'ın haberine göre, doğru standart polimeraz zincirleme reaksiyonu test kiti, işlem süresini 4 saatten 2 saate indiriyor, dolayısıyla daha hızlı sonuç veriyor.

"Resolute" adı verilen kitin, Singapur'da DSO Ulusal Laboratuvarları ile Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı (A*Star) tarafından geliştirildiği bildirildi.

Testlerin, temel bir laboratuvar düzeninde ve yeni işe başlamış teknisyenler tarafından yapılabileceği, teknisyenler için de virüse maruz kalma ihtimalinin azaldığı ve daha güvenli olduğu ifade edildi.