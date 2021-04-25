Tiv Kalkınma Birliği Başkanı Peter Ahemba, Nasarawa eyaletine bağlı Tiv bölgesine gelen silahlı kişilerin rastgele ateş açtığını söyledi.

Ahemba, "Saldırıdan sonra çocuk ve kadın dahil olmak üzere 11 kişinin cesedine ulaşıldı" dedi.

Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını aktaran Ahemba, yüzlerce bölge sakininin korkudan evlerini terk ettiğini ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.