Somali’de iktidar ve muhalefet arasında seçim süreciyle alakalı kriz büyüyor.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, görev süresini uzatma kararını destekleyen askerlerle bu karara karşı çıkan muhalefet yanlısı askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda en az 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çatışma nedeniyle bölge sakinleri evlerini terk etmeye başladı.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Fermacu'nın talimatıyla askerlerin evine saldırdığını öne sürdü.

Seçim krizinin haftalardır devam ettiği ülkede, Cumhurbaşkanı Fermacu, Nisan ayı ortasında, görev süresini iki yıl daha uzatan tartışmalı yasayı imzalamış, bu adım hem ülkede hem ülke dışında tartışmalara neden olmuştu.