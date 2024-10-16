Nijerya'da sel: 2 milyondan fazla kişi yerinden oldu

Kogi Eyaleti Kızılhaç Afet Yönetim Sorumlusu Umar Y. Mahmud, yaptığı açıklamada, Niger ve Benue nehirlerinin taşması sonucu Kogi eyaletine bağlı 9 bölgede sel meydana geldiğini belirtti.

Mahmud, sel felaketi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu kaydetti.

Kurtarma ekiplerinin, bölge sakinlerinin kamplara ve köylere tahliye edilmesine yardımcı olduğunu anlatan Mahmud, "Niger Nehri yükseldiği için durum şu anda çok kötü." ifadesini kullandı.

Mahmud, sel felaketi nedeniyle 150 bin hektar arazinin su altına kaldığını da belirtti.

Nijerya'da bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.