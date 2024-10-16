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Dünya
AA 16.10.2024 00:56

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine baskınında 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında bir kişiyi öldürdüğü, 6 kişiyi yaraladığı duyuruldu.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine baskınında 1 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, işgal kuvvetleri, Cenin Mülteci Kampı'nda abluka altına aldıkları evi gerçek mermi ve patlayıcılarla hedef aldı.

İsrail askerlerinin açtıkları ateş ve saldırıları sonucu öldürdükleri Filistinli gencin cesedine de el koydu.

Sağlık Bakanlığı hayatını kaybeden kişinin Kerim Samir Cebbarin olduğunu açıkladı.

Ölen Filistinli gencin yaralandığı anlara dair görüntüler, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

Bakanlık başka bir açıklamasında, Cenin kentinde işgal güçleri tarafından yaralanan bir kişinin İbn-i Sina Hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti.

Filistin Kızılayı da yazılı açıklamasında Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından 3'ü kadın, 5 kişinin darbedildiğini ve hastaneye kaldırıldığını paylaştı.

Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 755 oldu.

İsrail ordusu, 3 Temmuz gecesi Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail askerlerinin, baskının ardından Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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