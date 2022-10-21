Nijerya'da bu yıl yüzlerce kişi, kolera, Lassa ateşi, menenjit, maymun çiçeği virüsü, sıtma, ishal ve çocuk felci gibi salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hükümetin salgın hastalıklara karşı tedbirler almasına karşın ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgınları ve ölüm oranlarını artıran sebeplerin başında geliyor.

Kolera, 10 ayda 256 can aldı

Özellikle şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından ülkenin farklı eyaletlerinde kolera salgını patlak verdi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede yılbaşından bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 33 eyalette 10 bin 745 kişide kolera vakası tespit edildi, salgın nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti.

En çok 5-14 yaşlarındaki çocuklarda görülen salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin yüzde 48'inin erkek olduğu kaydedildi.

Bu yıl Lassa ateşinden 172 kişi yaşamını yitirdi

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa ateşi, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) verilerine göre, bu yılda 6 bin 883 şüpheli Lassa ateşi vakası görüldü, bunlardan 937'si doğrulandı ve 172 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını, ocaktan bu yana Nijerya'nın 26 eyaletine bağlı 104 bölgeye yayıldı.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Menenjit salgınında 56 kişi hayatını kaybetti

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan ve hava yoluyla bulaşabilen menenjit salgını, ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 32 eyalete yayıldı.

Ülkede 961 menenjit vakası tespit edilirken hastalardan 56'sı hayatını kaybetti.

Salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatan hükümet, boyun ve baş ağrısı yaşayanların hemen hastaneye başvurmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Hükümet, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe bağlılığı vurguladı.

Maymun çiçeği vakası 318'e çıktı

Nijerya'da mayısta görülen ilk maymun çiçeği vakasının ardından virüs, ülkenin farklı eyaletlerinde yayılmaya devam etti.

Ülkede sıklıkla görülen maymun çiçeği hastalığıyla ilgili şimdiye kadar 317 vaka tespit edildi, 19 kişi virüsten öldü.

Dünyada en fazla sıtma vakası görülen ülke Nijerya

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, küresel vaka ve ölümlerin yüzde 27'sinin Nijerya'da kaydedildiğini belirtti.

Ehanire, dünyada sıtma vakalarının en fazla Nijerya'da görüldüğünü, sıtmanın, nüfusun yüzde 98'inden fazlasını etkilediğini kaydetti.

Sıtmanın ülkede halk sağlığı açısından önemli bir hastalık olmaya devam ettiğini vurgulayan Ehanire, hükümetin sıtmaya bağlı ölüm oranını 2025 yılına kadar 1000 doğumda 50'den aza düşürmek için elinden geleni yaptığına dair güvence verdi.