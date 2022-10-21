İngiltere'de 5 Eylül'de göreve geldikten 45 gün sonra istifa eden Başbakan Liz Truss, "ülke tarihinde en kısa süre görevde kalan Başbakan" oldu.

İstifa sonrası Truss'ın koltuğunun nasıl doldurulacağı merak konusu.

Gözler üç isim üzerinde yoğunlaştı. İlki, Muhafazakar Parti'nin eylül başındaki kongresinde yüzde 57'lik destek sağlayan Truss'ın ardından delegelerin yüzde 43'ünün oyunu alan Rishi Sunak. Eski Maliye Bakanı Sunak, partili milletvekilleri arasındaki yoklamada Truss'ı 113'e karşı 137 oyla geçmişti.

Milletvekili oylamasında 105'te kalarak genel oylamaya katılma hakkı elde edemeyen Avam Kamarası lideri Penny Mordaunt, parti içinde birliği sağlayıp, olağan koşullarda 18 ay sonra yapılacak seçimlere kadar partiyi toparlayabilecek bir isim olarak öne çıkıyor.

Geçen hafta atanan bakan "gizli başbakan" olarak anıldı

Truss'un geçen hafta atadığı Maliye Bakanı Jeremy Hunt, piyasalara güven telkin eden açıklamalarıyla "gizli başbakan" olarak anılıyordu. Ancak Truss'ın istifasının hemen ardından, başbakanlık yarışına katılmayacağını açıkladı.

Hunt, 2019’daki yarışı önceki Başbakan Boris Johnson karşısında kaybettikten sonra parlamentonun arka sıralarına düşmüştü.

Favori aday Sunak

Bahis sitelerinde konuşulan favori aday Sunak, ikinci sıradaki Mordaunt'un epey önünde gözüküyor. Savunma Bakanı Ben Wallace istikrarlı yükselişiyle bu ikiliyi takip ediyor.

Partinin sağ kanadının desteğiyle 19 Ekim'de istifa eden eski İçişleri Bakanı Suella Braverman ve Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch da aday olabilir.

Parlamento grubunda Johnson'a ilk bayrak açanlardan eski bakan Sajid Javid ve Johnson'ın yakın çalışma arkadaşı Nadhim Zahawi şansı olan diğer isimlerden. Johnson'ın başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı'na geri dönmesi bile konuşulan senaryolar arasında.

Parti içindeki tüm grup ve kanatların kısa süre içinde uzlaşmaya varamaması halindeyse erken genel seçim ihtimali yükselecek.